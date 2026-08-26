Aseguran en prisión a alias El Gordo por tráfico de estupefacientes en Turbaco

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelaria a Luis Felipe Guardo Lamadrid, alias El Gordo, quien estaría implicado en tráfico local de estupefacientes en Turbaco (Bolívar).

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Labores investigativas establecieron que el ahora procesado, de 45 años, al parecer comercializaba diferentes sustancias alucinógenas desde una vivienda del barrio El Rosario.

Durante un allanamiento realizado en dicho lugar el pasado 13 de agosto, la Policía Nacional capturó al ahora procesado, en cuyo poder habrían sido encontradas bolsas con marihuana y drogas sintéticas, listas para distribuir.

Por estos hechos una fiscal de la Seccional Bolívar imputó al procesado el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos no fueron aceptados.