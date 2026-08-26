Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 ago 2026 Actualizado 17:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Aseguran en prisión a alias El Gordo por tráfico de estupefacientes en Turbaco

Procesado por la Fiscalía tras ser capturado con marihuana y drogas sintéticas listas para su comercialización

Luis Felipe Guardo Lamadrid, alias El Gordo. // Fiscalía

Luis Felipe Guardo Lamadrid, alias El Gordo. // Fiscalía

Luis Felipe Guardo Lamadrid, alias El Gordo. // Fiscalía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelaria a Luis Felipe Guardo Lamadrid, alias El Gordo, quien estaría implicado en tráfico local de estupefacientes en Turbaco (Bolívar).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Labores investigativas establecieron que el ahora procesado, de 45 años, al parecer comercializaba diferentes sustancias alucinógenas desde una vivienda del barrio El Rosario.

Durante un allanamiento realizado en dicho lugar el pasado 13 de agosto, la Policía Nacional capturó al ahora procesado, en cuyo poder habrían sido encontradas bolsas con marihuana y drogas sintéticas, listas para distribuir.

Por estos hechos una fiscal de la Seccional Bolívar imputó al procesado el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos no fueron aceptados.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir