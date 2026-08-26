ANT protege territorios étnicos en Colombia: así avanza el reconocimiento de las comunidades

En Colombia, el territorio representa mucho más que un espacio geográfico. Para las comunidades étnicas, es el lugar donde viven sus familias, cultivan sus alimentos, conservan sus tradiciones y desarrollan sus prácticas culturales.

Por esta razón, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a través de la Subdirección de Asuntos Étnicos, adelanta procesos orientados a reconocer, proteger y formalizar los territorios de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La entidad, dirigida por Lina María Garrido, acompaña a las comunidades y a sus autoridades en los diferentes procedimientos relacionados con la propiedad y protección de sus territorios.

Lea también: Campesinos celebran histórica entrega de 10.000 hectáreas para sembrar dignidad y paz

ANT acompaña la formalización de territorios indígenas

En el caso de los pueblos indígenas, la Agencia Nacional de Tierras desarrolla procesos para constituir, ampliar, sanear, clarificar y reestructurar resguardos indígenas, zonas reconocidas para garantizar la vida colectiva, cultural y tradicional de estas comunidades.

Estos procesos parten de la escucha y el diálogo con las comunidades y sus autoridades, con el propósito de avanzar en el reconocimiento de sus derechos.

Más información Sigue avanzando la reforma agraria, el legado del Gobierno para el pueblo con gestión y entrega

Titulación colectiva para comunidades negras y afrocolombianas

La ANT también trabaja con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras mediante procesos de titulación colectiva.

El objetivo es reconocer legalmente los territorios que estas comunidades han ocupado y construido históricamente, así como formalizar predios adquiridos por la entidad para contribuir a garantizar su pervivencia física y cultural.

De esta manera, los procesos buscan brindar mayor seguridad jurídica sobre territorios que han sido fundamentales para la vida y las tradiciones.

Le puede interesar: Cuidado con las estafas: la ANT lanza alerta sobre falsos tramitadores, ¿cómo operan?

Protección de la ocupación ancestral

La labor de la Subdirección de Asuntos Étnicos también contempla la protección de territorios ocupados tradicionalmente.

Cuando una comunidad étnica, indígena o negra, demuestra que ha ejercido una ocupación ancestral sobre determinado lugar, la ANT puede adelantar acciones encaminadas a proteger esa ocupación y avanzar en su reconocimiento.

Además, la entidad revisa antiguos títulos de tierras, algunos provenientes de la época colonial o de los primeros años de la República, con el propósito de establecer si mantienen su validez y determinar cuál es el procedimiento que debe seguirse para el reconocimiento territorial.

Lea también: Gobierno le cumple al Cesar: 6.805 hectáreas pasan a manos de campesinos y comunidades étnicas

Estudios para definir la situación jurídica de los territorios

La Subdirección de Asuntos Étnicos también realiza estudios sobre la situación de las tierras y verifica el cumplimiento de su función social.

Dentro de estas labores se encuentran los procesos encaminados a definir con mayor claridad los límites y la situación jurídica de los territorios étnicos, lo que permite avanzar en una mayor seguridad sobre las tierras históricamente habitadas por las comunidades.

Puede ser de su interés: Mujeres víctimas en el Catatumbo recibieron 724 hectáreas de la ANT para sembrar café y cacao

Reconocer la tierra también es proteger la cultura

Para la Agencia Nacional de Tierras, estos procesos van más allá de la entrega de un documento. Se trata de reconocer una historia, proteger un territorio y brindar seguridad jurídica para que puedan continuar desarrollando allí su vida, su cultura y sus tradiciones.

Así, detrás de cada trámite existe la historia de una comunidad que espera que la tierra de sus mayores sea reconocida y protegida para las próximas generaciones.