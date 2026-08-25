Precio del café HOY 25 de agosto: Bajó el precio mínimamente tras el último reporte

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 25 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

Lea también: Precio del dólar en Venezuela para HOY 25 de agosto: la divisa al alza

Este es el precio del café en Colombia hoy 25 de agosto de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este 25 de agosto el precio del café en Colombia se cotiza en $2,330,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 25 de agosto se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café abrió este día con una pequeña desvalorización. Esto, comparado con el último reporte del lunes 24 de agosto, la cotización cerró en los $2,350,000 COP por carga, por lo que el precio disminuyó unos $20.000 COP.

Tipos de café

Café soluble: También conocido como café instantáneo, es el polvo o granulado que queda luego de que al extracto de café se le ha retirado el agua; es considerado estable y puede mantener su calidad durante muchos meses e incluso años, pues es menos vulnerable a procesos de oxidación.

Café reposado: El café reposado, reposo, viejo o envejecido, es un defecto del café, que da como resultado un sabor muy amargo y un aroma muy fuerte, de donde sale el nombre reposo o viejo, que sucede cuando los granos se almacenan durante mucho tiempo o se guardan en condiciones inadecuadas con alta humedad que afecta al grano.

Café Pasilla: Las pasillas son los granos de café que presentan defectos, como brocados, vinagres, negros, partidos, astillados.

Brocados : Granos afectados por el insecto llamado broca, que deja un pequeño agujero o perforación.

: Granos afectados por el insecto llamado broca, que deja un pequeño agujero o perforación. Vinagres : Granos con una fermentación dañina que emiten un olor o sabor agrio.

: Granos con una fermentación dañina que emiten un olor o sabor agrio. Negros : Granos muertos que se tornaron negros por una deficiente recolección o daño en el árbol.

: Granos muertos que se tornaron negros por una deficiente recolección o daño en el árbol. Partidos : Granos dañados por errores durante el procedimiento de trilla o despulpado.

: Granos dañados por errores durante el procedimiento de trilla o despulpado. Astillados: Granos con pequeños pedazos o astillas faltantes debido a daños mecánicos.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 25 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este martes 25 de agosto, en referencia FR 94:

Armenia: Carga $2,330,500 | Kilo $18,644 | Arroba $233,050

Carga $2,330,500 | Kilo $18,644 | Arroba $233,050 Bogotá: Carga $2,329,250 | Kilo $18,634 | Arroba $232,925

Carga $2,329,250 | Kilo $18,634 | Arroba $232,925 Bucaramanga: Carga $2,328,875 | Kilo $18,631 | Arroba $232,888

Carga $2,328,875 | Kilo $18,631 | Arroba $232,888 Buga: Carga $2,331,250 | Kilo $18,650 | Arroba $233,125

Carga $2,331,250 | Kilo $18,650 | Arroba $233,125 Chinchiná: Carga $2,330,375 | Kilo $18,643 | Arroba $233,038

Carga $2,330,375 | Kilo $18,643 | Arroba $233,038 Cúcuta: Carga $2,328,375 | Kilo $18,627 | Arroba $232,838

Carga $2,328,375 | Kilo $18,627 | Arroba $232,838 Ibagué: Carga $2,329,625 | Kilo $18,637 | Arroba $232,963

Carga $2,329,625 | Kilo $18,637 | Arroba $232,963 Manizales: Carga $2,330,375 | Kilo $18,643 | Arroba $233,038

Carga $2,330,375 | Kilo $18,643 | Arroba $233,038 Medellín: Carga $2,329,625 | Kilo $18,637 | Arroba $232,963

Carga $2,329,625 | Kilo $18,637 | Arroba $232,963 Neiva: Carga $2,328,750 | Kilo $18,630 | Arroba $232,875

Carga $2,328,750 | Kilo $18,630 | Arroba $232,875 Pamplona: Carga $2,328,500 | Kilo $18,628 | Arroba $232,850

Carga $2,328,500 | Kilo $18,628 | Arroba $232,850 Pasto: Carga $2,328,500 | Kilo $18,628 | Arroba $232,850

Carga $2,328,500 | Kilo $18,628 | Arroba $232,850 Pereira: Carga $2,330,375 | Kilo $18,643 | Arroba $233,038

Carga $2,330,375 | Kilo $18,643 | Arroba $233,038 Popayán: Carga $2,330,625 | Kilo $18,645 | Arroba $233,063

Carga $2,330,625 | Kilo $18,645 | Arroba $233,063 Santa Marta: Carga $2,332,125 | Kilo $18,657 | Arroba $233,213

Carga $2,332,125 | Kilo $18,657 | Arroba $233,213 Valledupar: Carga $2,329,750 | Kilo $18,638 | Arroba $232,975

Lea también: Dólar HOY 25 de agosto 2026 en Colombia: el peso colombiano mantiene la cercanía a los 3.000 COP

¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

Escuche EN VIVO Caracol Radio