Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 ago 2026 Actualizado 20:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

URBACOLOMBIA consolida su apuesta por Cartagena y nuevos desarrollos

AMALFI avanza en primera línea de mar, mientras URBACOLOMBIA fortalece su presencia en Cartagena con nuevos desarrollos.

Añadir Caracol Radio en Google

Colombia

El Grupo Empresarial URBACOLOMBIA, con más de 13 años de presencia en Colombia y experiencia internacional, desarrolla AMALFI, INVICTVS y SUNCITY en Cartagena, con una apuesta por ubicaciones estratégicas, calidad constructiva y valorización.

Entre ellos, AMALFI se destaca por su ubicación en primera línea de mar en Bocagrande. El proyecto boutique ofrece apartamentos dúplex, todos con vista directa al mar, terrazas privadas y ventanales de piso a techo. Actualmente, la obra avanza en el séptimo piso.

La visión de la compañía también mira hacia el futuro con LUCIUS, un nuevo proyecto en Bocagrande orientado a rentas cortas, que incorpora una propuesta de arquitectura responsable con vistas 360, ampliando así la presencia de URBACOLOMBIA en Cartagena.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir