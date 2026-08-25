URBACOLOMBIA consolida su apuesta por Cartagena y nuevos desarrollos

Colombia

El Grupo Empresarial URBACOLOMBIA, con más de 13 años de presencia en Colombia y experiencia internacional, desarrolla AMALFI, INVICTVS y SUNCITY en Cartagena, con una apuesta por ubicaciones estratégicas, calidad constructiva y valorización.

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Entre ellos, AMALFI se destaca por su ubicación en primera línea de mar en Bocagrande. El proyecto boutique ofrece apartamentos dúplex, todos con vista directa al mar, terrazas privadas y ventanales de piso a techo. Actualmente, la obra avanza en el séptimo piso.

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La visión de la compañía también mira hacia el futuro con LUCIUS, un nuevo proyecto en Bocagrande orientado a rentas cortas, que incorpora una propuesta de arquitectura responsable con vistas 360, ampliando así la presencia de URBACOLOMBIA en Cartagena.