Salud y Bienestar IPS suspende atención de nuevos pacientes en Cartagena por deuda de Coosalud

Una nueva alerta fue lanzada por la IPS Salud y Bienestar del Caribe, ante la millonaria cartera que, según la entidad, mantiene Coosalud EPS en intervención. La deuda ascendería a $10.762 millones, situación que llevó a la institución a adoptar medidas de contención en algunos de sus servicios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La advertencia quedó consignada en un tercer requerimiento formal enviado, en el que la IPS señala que, pese a las reuniones adelantadas y a los llamados realizados anteriormente, no se han establecido compromisos de pago con fechas ciertas y mecanismos verificables para normalizar la cartera.

Según el documento, a los más de $10.700 millones de cartera vencida, se suman aproximadamente $3.600 millones correspondientes a servicios prestados durante julio y agosto de 2026 bajo la modalidad de Pago Global Prospectivo (PGP), recursos que tampoco habrían sido cancelados en los términos establecidos contractualmente.

Ante el deterioro de su flujo de recursos, la IPS anunció que, desde el 24 de agosto de 2026, comenzó a implementar medidas mientras no exista un mecanismo efectivo para normalizar la cartera.

Entre las decisiones adoptadas está la no recepción de nuevos pacientes para atención domiciliaria, tanto agudos como crónicos, incluyendo solicitudes intrahospitalarias y ambulatorias externas.

También se informó que no se realizarán actas de defunción, salvo para pacientes que ya se encuentren activos con la institución. De igual manera, no se recibirán nuevos pacientes para el servicio de hospitalización de la unidad de crónicos.

La IPS aclaró que los pacientes que actualmente permanecen activos continuarán recibiendo atención, dentro de sus capacidades institucionales.

Por su parte, desde Coosalud no se conocido una comunicación oficial donde se entregue una explicación sobre lo sucedido.