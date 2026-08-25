Primer Encuentro Territorial para fortalecer resiliencia hídrica en Montes de María

Asociaciones campesinas, entidades públicas y organizaciones sociales conformaron un grupo de trabajo conjunto para enfrentar la temporada seca que se intensificará con el fenómeno de El Niño.

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En El Carmen de Bolívar se realizó el Primer Encuentro Territorial para fortalecer la resiliencia hídrica y las acciones preventivas frente a la temporada seca en Montes de María.

La invitación fue extendida por la Red de Inclusión para la Gestión y la Colaboración, con el respaldo de Ayuda en Acción. A la jornada llegaron asociaciones campesinas de la zona baja de El Carmen de Bolívar y de otros municipios de la región, junto a entidades públicas y organizaciones aliadas.

El resultado más concreto de la jornada fue la conformación de un grupo de trabajo conjunto, orientado a anticiparse a la sequía y no a reaccionar cuando el daño ya está hecho.

El agua, la urgencia que reunió al territorio

En Montes de María la falta de acceso al agua no es una novedad. Cada año, cuando bajan los jagüeyes y se secan los arroyos, las familias campesinas repiten la misma historia. La preocupación crece ante la llegada del fenómeno de El Niño, que coincide con la temporada seca de la región, reduce las lluvias e intensifica el calor. Eso afecta el agua para consumo humano, el sostenimiento de los animales y la producción de alimentos.

Yoleida Salcedo Martínez, representante legal de la Asociación Agroempresarial Nueva Pativaca, del corregimiento El Salado, lo expresó así:

“Indudablemente el tema hídrico creo que es la parte más fuerte que las comunidades rurales afrontamos. Hablando específicamente de Pativaca desde su fundación, todo el tiempo nos hemos desplazado por el tema hídrico, mucho más en estos tiempos tan críticos”.

Prepararse ahora, antes de que llegue la sequía

Durante la jornada las comunidades propusieron soluciones sencillas: recoger el agua lluvia en tanques, cuidar los jagüeyes, limpiar los canales y sembrar árboles a su alrededor. También plantearon reducir las quemas, una costumbre arraigada que se repite antes de iniciar la siembra de cultivos tradicionales como maíz, yuca y ñame.

Las instituciones coincidieron en que el momento de prepararse es ahora. Lucía Bray, subgerente de Aseguramiento de la Prestación del Servicio de Aguas de Bolívar, invitó a las familias a guardar el agua desde ya:

“En este momento estamos a tiempo para que estas comunidades aprovechen las últimas lluvias que van a presentarse, que guarden esa agua celosamente, que la utilicen como debe ser y que sea un agua que esté apta para el consumo humano”.

Bray también advirtió que el estado de las vías puede dificultar la llegada del agua a las zonas más apartadas.

Una estructura de coordinación para el territorio

El encuentro tuvo un objetivo claro: fortalecer una estructura de gestión y colaboración entre los actores del territorio, con énfasis en las comunidades más vulnerables.

María Angélica Garrido, directora ejecutiva de la Red de Inclusión para la Gestión y la Colaboración, explicó el sentido de trabajar unidos:

“Sabemos que los problemas no los resuelve una sola persona, una sola comunidad, ni los resuelve una sola institución. Necesitamos encontrarnos, trabajar juntos, reconocernos y sumar esfuerzos”.

Para ella, esta articulación permite que la información circule de manera horizontal entre comunidades e instituciones. Así se pueden prevenir riesgos y dar respuestas oportunas a lo que se avecina.

Marcela Forero, coordinadora del proyecto Agroecología y ciencia comunitaria en los Montes de María, señaló el aporte de esta apuesta:

“Este proyecto busca fortalecer las capacidades de los productores con el propósito de que ellos puedan generar acciones anticipatorias a la temporada seca que se aproxima”.