Hombre acusado de agredir a su expareja en San Martín de Loba fue capturado por orden judicial

Una brutal agresión contra una mujer, quien habría quedado inconsciente después de ser atacada presuntamente por su expareja sentimental, terminó con la captura del señalado agresor en San Martín de Loba, sur de Bolívar. El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Sijín de la Policía Nacional.

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De acuerdo con las autoridades, el sujeto era requerido mediante orden judicial por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Su detención se produjo en vía pública de ese municipio.

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre de 2026, cuando, según la información recopilada por los investigadores, una mujer fue víctima de una grave agresión física en su lugar de residencia.

Las autoridades señalan que el hoy capturado presuntamente utilizó un elemento contundente para golpear a su expareja sentimental hasta dejarla inconsciente. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y dio origen a las labores investigativas que permitieron avanzar en su esclarecimiento.

Tras la recopilación de elementos materiales probatorios y evidencia dentro del proceso, las autoridades judiciales expidieron la orden de captura que posteriormente fue materializada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).

La Policía informó además que Elles Mercado registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de lesiones personales, correspondiente al año 2010. El capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación jurídica.

“Seguiremos actuando de manera contundente frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. Invitamos a las víctimas y a la ciudadanía a denunciar oportunamente para que podamos activar los mecanismos institucionales de protección y llevar ante la justicia a quienes atenten contra su vida e integridad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a no guardar silencio ante hechos de violencia contra la mujer. Las víctimas o quienes conozcan un caso pueden comunicarse con la Línea 155 para recibir orientación y activar la ruta de atención y protección, así como acudir a la Patrulla Púrpura y a las autoridades competentes. Ante una situación de riesgo inmediato, la recomendación es buscar un lugar seguro y solicitar ayuda de manera oportuna.