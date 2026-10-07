Autoridades cerraron 16 negocios en Turbaco por vender licor de contrabando

La Caravana de Seguridad, organizada y coordinada por la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar, desarrolló una intervención integral en el municipio de Turbaco, siguiendo las instrucciones de Yamil Arana, gobernador de Bolívar, y con la articulación de la Policía Nacional, Armada Nacional, GAULA Militar, Migración Colombia, el equipo de Rentas de la Gobernación y la institucionalidad de la Alcaldía de Turbaco.

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La jornada no se concentró únicamente en la cabecera municipal. Los equipos institucionales también hicieron presencia en corregimientos y zonas conurbanas, fortaleciendo los controles y acercando la oferta institucional a diferentes sectores del territorio.

Durante la intervención fueron verificados 73 establecimientos comerciales, de los cuales 16 fueron cerrados por incumplimientos relacionados con la normatividad anticontrabando. Además, se registró una captura por tráfico y fabricación de municiones, fue identificada una fábrica clandestina de licor, se impusieron 20 comparendos y fueron inmovilizadas 15 motocicletas.

En los operativos de control a las rentas ilegales fueron incautados 76 litros de licor artesanal, 16 unidades de whisky, 17 de aguardiente, 9.660 cigarrillos de contrabando y 1.000 unidades de tabaco, por un valor comercial reportado de $23.550.000.

Estos resultados reflejan el trabajo articulado de las instituciones para afectar las economías ilegales, fortalecer el control territorial y contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana.

La Caravana de Seguridad continúa recorriendo los municipios de Bolívar, llevando presencia institucional y acciones operativas a las cabeceras municipales, corregimientos, zonas rurales y sectores conurbanos del departamento.