En Magangué policía capturó dos hombres por presunto tráfico de drogas

La información entregada por ciudadanos volvió a ser clave para golpear el tráfico local de estupefacientes en Magangué. Investigadores de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos hombres señalados de presuntamente dedicarse a la distribución de drogas en este municipio de Bolívar.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, en desarrollo de las acciones contra el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante la intervención, los investigadores encontraron e incautaron 75 dosis de base de coca, sustancia que quedó a disposición de las autoridades competentes como elemento material probatorio.

De acuerdo con las labores investigativas adelantadas por la Policía, los dos capturados serían presuntos distribuidores de sustancias estupefacientes en diferentes sectores de Magangué.

Las autoridades destacaron que el procedimiento fue posible gracias a información suministrada por la ciudadanía, que permitió orientar las labores de los investigadores y ubicar a los sospechosos.

“Seguimos trabajando de manera decidida para combatir el tráfico local de estupefacientes en nuestros municipios. La información de la ciudadanía es fundamental para identificar estos puntos y llevar ante la justicia a quienes presuntamente están detrás de esta actividad ilegal”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los dos hombres fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde deberán responder dentro del proceso correspondiente.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los habitantes de Magangué y demás municipios de Bolívar para que continúen denunciando de manera oportuna cualquier actividad relacionada con la venta y distribución de sustancias ilícitas, garantizando absoluta reserva de la información.