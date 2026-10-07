MinEducación celebra los 199 años de la Universidad de Cartagena

El Ministerio de Educación Nacional, en nombre de la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, se une a la conmemoración de los 199 años de la Universidad de Cartagena y reconoce el liderazgo que la institución ha ejercido en la formación de profesionales para la región y el país.

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La Universidad de Cartagena nació como Universidad del Magdalena e Istmo y abrió sus puertas el 11 de noviembre de 1828, en el claustro del Convento de San Agustín. Desde entonces, su historia ha acompañado la evolución de la educación superior en el Caribe y la generación de conocimiento en áreas relacionadas con las necesidades de la región.

Durante estos 199 años, la institución ha atravesado distintas etapas y denominaciones hasta consolidarse como Universidad de Cartagena. Hoy, su actividad académica e investigativa mantiene una estrecha relación con el territorio y con los desafíos sociales, científicos, culturales y ambientales que enfrenta la región.

El viceministro de Educación Superior, Camilo Noguera Pardo, destacó el significado de esta trayectoria: “Casi dos siglos después de su creación, la Universidad de Cartagena continúa siendo un referente de la educación superior pública en el Caribe. Su historia es también la de miles de estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores y egresados que han encontrado en sus aulas un espacio para desarrollar sus capacidades, construir sus proyectos de vida y aportar a sus comunidades. Celebramos sus 199 años y el lugar que esta institución ocupa en la historia educativa de Colombia”.

El Ministerio de Educación Nacional extiende su reconocimiento a toda la comunidad de la Universidad de Cartagena y celebra junto a ella este aniversario, que marca el cierre de un ciclo de 199 años y abre el camino hacia una fecha especialmente significativa: en 2027, la institución cumplirá dos siglos de historia.