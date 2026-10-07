Cartagenero gana premio por restauración del antiguo Convento y Templo de San Francisco

Cartagena vuelve a ser protagonista en el panorama nacional de la arquitectura. La ciudad fue reconocida en la XXX Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo 2026 por el trabajo de recuperación realizado en dos edificaciones emblemáticas de su Centro Histórico.

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El principal reconocimiento llegó en la categoría de Patrimonio e Intervención en lo Construido, donde fue premiado el proyecto de restauración del antiguo Convento y Templo de San Francisco, una edificación que hace parte de la memoria arquitectónica de Cartagena.

La intervención estuvo liderada por los arquitectos Rodolfo Ulloa Vergara, cartagenero, y Ricardo Sánchez Pineda, quienes estuvieron al frente del proceso de recuperación del inmueble y de la puesta en valor de sus características patrimoniales.

Pero el reconocimiento para Cartagena no terminó allí. El antiguo Club Cartagena, hoy convertido en el Four Seasons Hotel, también fue destacado por el jurado con una mención en la misma categoría. Este proyecto estuvo igualmente bajo la dirección de Ulloa Vergara y Sánchez Pineda.

Los dos reconocimientos ponen nuevamente la mirada sobre el proceso de recuperación de edificaciones históricas de la ciudad, algunas de ellas vinculadas durante décadas a distintos momentos de la vida social, cultural y urbana de Cartagena.

En esta categoría también llegaron a la etapa de finalistas otros proyectos como Casa Candelaria, Casa Rosada, 79 Bogotá, la restauración de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y la Trilladora Gualí.