Presunto coautor de homicidio recibió medida de aseguramiento intramural en Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, presuntamente comprometido en un homicidio ocurrido en Cartagena.

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado 18 de agosto en el barrio Huellas de Uribe. Allí, el parrillero de una moto disparó en reiteradas oportunidades contra un hombre, de 25 años, que caminaba por el sector. La víctima murió mientras era atendido en un centro asistencial.

Uniformados de la Policía Nacional emprendieron la persecución de los responsables del crimen, generando un cruce de disparos durante el cual falleció el parrillero y permitió la captura de este sujeto, quien conducía la motocicleta. En poder de este último fue hallada un arma de fuego y seis cartuchos calibre 38 mm, sin la respectiva documentación oficial de porte.

La Fiscalía General de la Nación imputó al procesado de 46 años los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que fueron rechazados por el investigado.