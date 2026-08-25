Policía reporta capturas de alias ‘Bob’ y ‘El Negrito’ en el barrio El Pozón

Una rápida reacción de la Policía Nacional permitió capturar en flagrancia a dos sujetos que, presuntamente, habrían intimidado con un arma de fuego a un ciudadano para hurtarle su teléfono celular en el barrio El Pozón.

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El hecho se registró en el sector La Glorieta, donde las patrullas de vigilancia atendieron el llamado y activaron una persecución que permitió interceptar y capturar a dos sujetos conocidos como ‘Bob’ y ‘El Negrito’, de 18 y 23 años, respectivamente.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, los sujetos presuntamente lo intimidaron con un arma de fuego y le arrebataron un teléfono celular, avaluado en más de un millón de pesos.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron el dispositivo móvil y posteriormente lo devolvieron a su propietario, quien agradeció la rápida intervención de la Policía.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego, junto con los elementos incautados, y quedaron a la espera de las audiencias preliminares para definir su situación jurídica.

En lo corrido del año, 4.599 personas han sido capturadas por diferentes delitos en Cartagena, de las cuales 725 corresponden a capturas por hurto.

“Estamos reaccionando de manera inmediata frente a los hechos que afectan a nuestros ciudadanos. Estos resultados demuestran el compromiso de nuestros uniformados con la seguridad de Cartagena. Continuaremos fortaleciendo los controles y la presencia policial para capturar a los responsables y recuperar los elementos hurtados”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.