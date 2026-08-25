Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 ago 2026 Actualizado 00:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Policía metropolitana celebró Mes de las Cometas en Cartagena

El plan reunió a familias en el sector de Las Tenazas

Policía Metropolitana de Cartagena

Policía Metropolitana de Cartagena

Policía Metropolitana de Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Con el atardecer a cuestas, los vientos del Caribe se encontraron unos con otros en el sector de Las Tenazas, en un rinconcito de la ciudad amurallada. Allí, las olas del mar y la historia que acompaña a la Ciudad Heroica fueron el escenario perfecto para que cientos de policías y sus familias se reunieran para fortalecer sus lazos. Entre sonrisas, abrazos y el vuelo de las cometas, que emprendían su simbólico rumbo hacia el cielo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por unos instantes, el uniforme cedió espacio a la familia, al juego y a esos momentos sencillos que, sin hacer ruido, terminan convirtiéndose en recuerdos para toda la vida.

Pensar en el bienestar de cada policía y en cómo fortalecer sus vínculos sociofamiliares hace parte de la Estrategia 5G de la Policía Nacional: una mirada hacia el mejoramiento de la calidad del servicio, partiendo de los valores y del ser humano que encarna cada integrante de la institución.

¿Acaso la sonrisa de un niño (hijo de un policía); el abrazo fraterno de un padre o una madre policía; o la mirada esperanzadora de una familia elevándose junto a una cometa hacia el cielo no son motivos suficientes para crear estos espacios?

Son encuentros que se convierten en necesarios propicios para reconocer, acompañar y enaltecer la labor y el sacrificio de cada policía, pero también para recordarles que detrás de cada uniforme existe una familia que acompaña, espera y sostiene.

Porque la seguridad y la convivencia también se construyen desde la motivación, el bienestar y el reconocimiento a quienes día a día tienen la misión de servir.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir