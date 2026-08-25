Policía metropolitana celebró Mes de las Cometas en Cartagena

Con el atardecer a cuestas, los vientos del Caribe se encontraron unos con otros en el sector de Las Tenazas, en un rinconcito de la ciudad amurallada. Allí, las olas del mar y la historia que acompaña a la Ciudad Heroica fueron el escenario perfecto para que cientos de policías y sus familias se reunieran para fortalecer sus lazos. Entre sonrisas, abrazos y el vuelo de las cometas, que emprendían su simbólico rumbo hacia el cielo.

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Por unos instantes, el uniforme cedió espacio a la familia, al juego y a esos momentos sencillos que, sin hacer ruido, terminan convirtiéndose en recuerdos para toda la vida.

Pensar en el bienestar de cada policía y en cómo fortalecer sus vínculos sociofamiliares hace parte de la Estrategia 5G de la Policía Nacional: una mirada hacia el mejoramiento de la calidad del servicio, partiendo de los valores y del ser humano que encarna cada integrante de la institución.

¿Acaso la sonrisa de un niño (hijo de un policía); el abrazo fraterno de un padre o una madre policía; o la mirada esperanzadora de una familia elevándose junto a una cometa hacia el cielo no son motivos suficientes para crear estos espacios?

Son encuentros que se convierten en necesarios propicios para reconocer, acompañar y enaltecer la labor y el sacrificio de cada policía, pero también para recordarles que detrás de cada uniforme existe una familia que acompaña, espera y sostiene.

Porque la seguridad y la convivencia también se construyen desde la motivación, el bienestar y el reconocimiento a quienes día a día tienen la misión de servir.