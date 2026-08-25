Policía implementa BiciPatrullas en parques de Cartagena

Más de 30 bicicletas fueron restauradas y adecuadas para la prestación del servicio de BiciPatrullas en parques priorizados y turísticos de la ciudad, con el objetivo de aumentar la presencia policial en puntos donde la delincuencia generaba afectaciones a la seguridad ciudadana.

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“La Policía Nacional implementó la estrategia BiciPatrullas, por ahora, en siete puntos estratégicos de la ciudad, donde se están realizando intervenciones operativas como parte de la ofensiva que mantenemos contra el hurto en toda la ciudad. Sectores o parques como Nuevo Chambacú, Parque Lineal, Fernández de Madrid, Apolo, Puerto Duro y toda la calle 70 de Crespo”, afirmó el coronel Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

De acuerdo con el alto oficial, el acompañamiento a la ciudadanía y las labores de recolección de información son las principales tareas que este nuevo grupo de uniformados deberá ejecutar para garantizar entornos seguros y protectores.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz, apoyó esta nueva estrategia de la Policía en Cartagena y manifestó: “Todos los visitantes y los cartageneros que día a día caminan por estos espacios tendrán la posibilidad de estar bien protegidos por nuestra Policía Nacional. Tendremos presencia, apoyados en este medio de movilización, la bicicleta. Estarán con nosotros en estos nuevos espacios para el disfrute, con la mejor compañía, que es la compañía de nuestra Policía Nacional”.

La Policía Nacional adelanta gestiones comunitarias e interinstitucionales con las que busca incrementar el número de bicicletas, y ampliar la cobertura de esta estrategia, para llegar pedaleando a cada barrio de la ciudad.