Policía desmanteló punto de expendio de drogas que dejaba $10 millones en Turbaco

Un nuevo golpe a las rentas criminales derivadas del tráfico local de estupefacientes fue propinado por la Policía Nacional en Turbaco, mediante una diligencia de registro y allanamiento que permitió la captura de un hombre de 45 años.

La acción operativa, desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo en el barrio El Rosario, donde fue capturado ‘El Felo’, señalado como presunto expendedor de sustancias estupefacientes.

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En el inmueble fueron encontradas 131 dosis de Tusi y 123 dosis de marihuana, así como dinero en efectivo, un teléfono celular e insumos que serían utilizados para el procesamiento y distribución de las sustancias.

Las investigaciones adelantadas por los uniformados permitieron establecer que este presunto punto de expendio tendría una capacidad de distribución mensual superior a 1.000 dosis, generando una renta criminal estimada en más de 10 millones de pesos.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente que adelantará las actuaciones judiciales.

“Estamos atacando directamente las rentas que financian las actividades criminales. Cada punto de expendio que intervenimos representa menos droga en las calles y mayor tranquilidad para nuestras comunidades. Nuestra ofensiva contra el tráfico de estupefacientes continuará de manera permanente”, sostuvo el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Como resultado de esta ofensiva, en lo corrido del año han sido capturadas más de 2.000 personas por delitos relacionados con estupefacientes y se han incautado más de 780 kilogramos de sustancias estupefacientes.