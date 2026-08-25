Personería ofrece acompañamientos en cambios del Sisben

Cúcuta

La Personería Municipal ofreció el acompañamiento a las autoridades locales ante los cambios que se avecinan en el Sisben.

La medida que esta proyectada a partir del 31 de agosto, y tendrá una serie de modificaciones que promete no alterar el sistema para los beneficiarios.

Ludy Páez titular de esa entidad dijo a Caracol Radio que “queremos invitar a la administración municipal a abrir una mesa de trabajo que permita lograr el proceso sin que se vulneren derechos o se generen cambios en las personas que obtienen este beneficio”.

Indicó que “el proceso no debe llevar a generar exclusión, cambios o situaciones que modifiquen los beneficios que han obtenido las comunidades beneficiarias”.

En este nuevo modelo:

•El Sisbén IV continuará identificando y clasificando a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos.

•El Registro Social de Hogares (RSH) integrará la información de todos los ciudadanos y residentes del país para fortalecer el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas.

•El Registro Universal de Ingresos (RUI) será el instrumento único de focalización, alimentado por información proveniente de registros administrativos, con capacidad de actualizar permanentemente los datos y corregir oportunamente posibles inconsistencias en la clasificación de los hogares.

Entre los principales beneficios para la ciudadanía se destacan una focalización más justa y transparente de los programas sociales, mayor visibilidad para poblaciones históricamente vulnerables, una oferta social más ajustada a las necesidades de cada hogar y una menor carga para los ciudadanos, gracias a la actualización automática de la información mediante el cruce de datos de diferentes entidades, garantizando siempre la protección de los datos personales.

La Alcaldía de San José de Cúcuta aclaró que la implementación del RUI no modifica la estructura de clasificación del Sisbén.