Dinamarca cree que Rusia intensificará su guerra híbrida en los próximos meses

Banderas de Rusia y la OTAN, referencia de drones. Fotos: Getty Images

Dinamarca espera que Rusia intensifique en los próximos meses sus ataques híbridos contra los países occidentales y miembros de la OTAN, según el análisis anual difundido este jueves por el servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa de este país nórdico (FE).

La inteligencia militar danesa cree que los ataques serán más frecuentes y tendrán mayores consecuencias para los países afectados que anteriormente, y menciona ciberataques destructivos o sabotajes.

Existe además un riesgo creciente, aunque todavía bajo, de que Rusia realice ataques militares limitados contra países de la OTAN, en especial aquellos con los que comparte frontera.

“Es improbable que Rusia inicie una invasión real de un país de la Alianza, pero ya no podemos excluirlo”, dijo en rueda de prensa el jefe del FE, Thomas Ahrenkiel.

La Agencia para la Seguridad danesa informó de forma paralela que ha incrementado el nivel de amenaza de un ciberataque destructivo de medio a alto.

“Rusia conduce una guerra híbrida contra Occidente y toma cada vez más riesgos. Por eso hemos elevado el nivel de amenaza”, señaló este organismo en un comunicado.