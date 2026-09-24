Irán advierte de que podría ampliar la guerra hasta el Índico si es atacado de nuevo. Foto: Getty Images. / Anton Petrus

Un asesor de asuntos militares del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, advirtió este jueves que la República Islámica podría ampliar la guerra con Estados Unidos hasta el océano Índico si es atacado de nuevo.

“Ahora que la guerra se ha extendido desde el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz hasta el mar Rojo (los hutíes), este frente podría ampliarse aún más ante la posible fase de la guerra hasta el océano Índico o más allá”, dijo el general Yahya Rahim Safavi en un vídeo difundido por la agencia Fars.

El asesor militar de Jameneí aseguró que si los estadounidenses o israelíes “vuelven a atacar nuestros centros e intereses nacionales de cualquier forma”, el frente de la guerra “se ampliará aún más”.

Safavi también apuntó que, si se reanudan las hostilidades con Estados Unidos, el nuevo frente de batalla podría centrarse “en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb”, en una aparente referencia a que los rebeldes hutíes bloqueen el tráfico en ese estratégico paso comercial.

Los hutíes del Yemen, aliados de Teherán, han logrado en las últimas semanas avances en toda la costa occidental del país, lo que les otorga el control del estrecho de Bab al Mandeb, vital para el comercio internacional.

Irán y Estados Unidos mantienen un pulso por el control del estrecho de Ormuz, que Teherán bloqueó tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto, logrando paralizar casi todas las exportaciones de petróleo.

La guerra entre los dos países se mantiene estancada con intercambios de ataques ocasionales y las negociaciones paralizadas.

Representantes iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones indirectas esta semana en los márgenes de la Asamblea de la ONU, sin que se hayan reportado avances.