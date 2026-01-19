Compositora del éxito “I Will Always Love You”, Dolly Parton, cumple 80 años

La cantante, compositora, actriz, filántropa y empresaria estadounidense, Dolly Parton, cumple el día de hoy 80 años.

También conocida como ‘La Reina del Country’, es más recordada por componer la canción “I Will Always Love You”, convertida en un éxito internacional gracias a la versión de Whitney Houston en 1992 y que hizo parte de la banda sonora de la película ‘El Guardaespaldas’, protagonizada por Houston junto a Kevin Costner.

Lea también: La estrella de la música mexicana, Peso Pluma, cancela su presentación en el Festival Estéreo Picnic

Ha compuesto más de 3000 canciones, entre ellas “Jolene” y “9 to 5”, esta última, que lleva el nombre de la película de 1980, protagonizada por Parton junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

Además de su trabajo en la industria de la música y el cine, Parton es copropietaria de The Dollywood Company, que gestiona varios lugares de entretenimiento, entre ellos el famoso parque temático Dollywood.