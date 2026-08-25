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25 ago 2026 Actualizado 20:35

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Medellín

Medellín activa ruta de asistencia para los 100 indígenas desplazados por combates en el Chocó

Un total de 64 niños y 36 adultos reciben valoración médica, kits de aseo y refugio temporal tras huir del orden público en El Carmen de Atrato.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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Medellín

La Alcaldía de Medellín puso en marcha una ruta de asistencia inmediata para atender a 100 indígenas embera katío64 menores y 36 adultos— que llegaron a la ciudad tras desplazarse desde El Carmen de Atrato, Chocó. El éxodo masivo fue provocado por los recientes combates entre grupos armados ilegales en el sector El 90.

La Gerencia Étnica habilitó la infraestructura para la recepción y el registro del caso ante el sistema nacional. El operativo articula a las secretarías de Salud, Inclusión Social, Paz y Derechos Humanos, junto al acompañamiento directo de la Personería, el ICBF y la Unidad para las Víctimas.

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Atención humanitaria y evaluación del retorno seguro

Las autoridades locales avanzan en la caracterización detallada de las familias para cuantificar los insumos requeridos. La respuesta estatal concentra sus esfuerzos en la provisión inmediata de alimentos, atención médica básica, kits de aseo y soluciones temporales de albergue para la población afectada.

En paralelo, los organismos de control evalúan la situación de orden público en el municipio de origen. El Ejército Nacional mantiene tropas desplegadas en la zona del Chocó con el propósito de restablecer la seguridad y verificar las condiciones que permitan un eventual retorno seguro.

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