¿Qué significa que Colombia reconozca soberanía de Israel sobre los Altos del Golán? Experto explica

El Gobierno de Colombia anunció el pasado 10 de agosto de 2026 su decisión de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Con esta decisión, Colombia se convirtió en el segundo país, después de Estados Unidos, en reconocer la soberanía israelí sobre el territorio. Estados Unidos reconoció formalmente la soberanía israelí sobre el Golán en 2019, durante la primera administración de Donald Trump.

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La decisión colombiana rompe con la posición predominante de la comunidad internacional sobre el estatus del territorio y provocó rechazo de Siria, la Liga Árabe, Egipto y Arabia Saudita, que sostienen que el Golán continúa siendo territorio sirio ocupado y cuestionan la validez jurídica del reconocimiento. Siria anunció que recurrirá a medios diplomáticos y legales para defender su soberanía sobre el territorio.

Israel, por el contrario, celebró públicamente la decisión colombiana. El primer ministro Benjamin Netanyahu agradeció al presidente colombiano y calificó el reconocimiento como un avance diplomático. Israel sostiene que el control del Golán es fundamental para su seguridad debido a su ubicación estratégica frente a Siria.

El reconocimiento vuelve a poner en el centro de la discusión el futuro del Golán y la posibilidad de una solución negociada entre Israel y Siria, un asunto que ha sido objeto de distintos esfuerzos diplomáticos estadounidenses durante décadas. Las negociaciones entre ambos países han girado históricamente alrededor de la posibilidad de una retirada israelí del territorio a cambio de un acuerdo de paz y garantías de seguridad.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, habló James F. Jeffrey, diplomático estadounidense.

¿Qué significa que Colombia reconozca la soberanía de Israel sobre Los Altos del Golán?

“Es una buena decisión por parte del gobierno colombiano, porque fortalece la cooperación de Colombia y los Estados Unidos para volver a ese punto donde estábamos antes. Israel necesita mucho apoyo internacional, necesita muchas inversiones, mucho apoyo también en tecnología y también es importante para la relación económica que pueda tener con India, con los Estados Árabes y otros países líderes. Esto puede fortalecer a Colombia internacionalmente. Va a haber por supuesto unas críticas, pero serán menores”, indicó el experto estadounidense.

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¿Qué implicaciones tiene para las relaciones internacionales?

Los Altos del Golán es un territorio bastante importante militarmente. Israel constantemente ha estado disputando este territorio con Siria desde 1967, pero los árabes son muy sensibles cuando se habla de su territorio y que se puedan tomar cualquier parte de su territorio, “hubo una negociación entre Israel y Siria también estuvo Turquía participando, fue en el año 2008-2009, Israel dice que es su territorio, y cuando mejoró una relación con Siria y con el nuevo gobierno comenzaron una discusión bilateral y ahí se debe permanecer esa discusión entre ambos países”.

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