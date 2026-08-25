Investigan asesinato de campesino en zona rural de Regidor, Bolívar

Un campesino de 40 años fue encontrado sin vida y con impactos de bala en jurisdicción del corregimiento de Caimanes, en zona rural del municipio de Regidor, sur de Bolívar. La víctima fatal era nacida en el corregimiento de San Antonio, perteneciente a Barranco de Loba.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por ahora no se ha logrado establecer cómo llegó el agricultor hasta esa parte del departamento, ni cuáles serían las motivaciones para provocar su deceso de manera tan cruel. Autoridades locales realizaron el levantamiento del cuerpo, y condujeron los restos mortales hacia las instalaciones de Medicina Legal.

Del fallecido, Caracol Radio pudo establecer que era una persona con amplio reconocimiento en la zona por su labor en el campo, y que deja un hijo