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25 ago 2026 Actualizado 12:15

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Cartagena

Investigan asesinato de campesino en zona rural de Regidor, Bolívar

Su cuerpo fue hallado con varios impactos

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Un campesino de 40 años fue encontrado sin vida y con impactos de bala en jurisdicción del corregimiento de Caimanes, en zona rural del municipio de Regidor, sur de Bolívar. La víctima fatal era nacida en el corregimiento de San Antonio, perteneciente a Barranco de Loba.

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Por ahora no se ha logrado establecer cómo llegó el agricultor hasta esa parte del departamento, ni cuáles serían las motivaciones para provocar su deceso de manera tan cruel. Autoridades locales realizaron el levantamiento del cuerpo, y condujeron los restos mortales hacia las instalaciones de Medicina Legal.

Del fallecido, Caracol Radio pudo establecer que era una persona con amplio reconocimiento en la zona por su labor en el campo, y que deja un hijo

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