Incendio en Los Calamares consumió apartamento de una familia en Cartagena

Una familia cartagenera lo perdió todo tras registrarse un voraz incendio en el tercer piso de una vivienda ubicada en la tercera etapa del barrio Los Calamares.

El incidente ocurrió entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., cuando un menor de 13 años encendió una vela aromatizante cerca a un clóset y una cama para disipar el olor de unos materiales escolares. El joven se quedó dormido en otra habitación y, al despertar minutos después, se percató de que las llamas se habían propagado por gran parte del inmueble donde descansaban su padre y su hermana.

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La alerta oportuna del menor permitió que los ocupantes evacuaran la vivienda a tiempo. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena acudieron al lugar y lograron sofocar el fuego antes de que afectara a las viviendas de los pisos inferiores.

A pesar de que no se presentaron personas lesionadas, la conflagración destruyó electrodomésticos, enseres, alimentos y ropa de los damnificados. La familia solicita la solidaridad de la ciudadanía para superar esta emergencia; las personas interesadas en colaborar con insumos, ropa o ayudas materiales pueden comunicarse al número telefónico 300 279 1715.