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26 ago 2026 Actualizado 00:27

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Cartagena

Hombre fue hallado sin vida en una trocha de Turbana

La víctima fatal residía en el municipio de Arjona

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En el municipio de Turbana- Bolívar, Finca El Encanto, jurisdicción del corregimiento de Ballestas, el pasado sábado 22 de agosto, 11:50 a.m. fue hallado el cuerpo sin vida de sexo masculino, semidesnudo y en estado de descomposición, el cual correspondería según información conocida por Caracol Radio a Nelson Martínez, residente en el barrio Las Parcelas de Arjona.

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Realizaron inspección técnica a cadáver, unidades de la Seccional de Investigación Criminal adscritas a la Policía Metropolitana de Cartagena.

Se está a la espera que la Fiscalía General de la Nación, a través de medicina legal, determine las causas del deceso de esta persona.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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