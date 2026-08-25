Expertos analizarán el impacto del microbioma y la nutrición en la salud de las mascotas

La medicina de precisión y la alta tecnología biológica han dejado de ser exclusivas de la salud humana. A partir de este lunes 24 de agosto de 2026, y durante 3 días, Cartagena se convertirá en el epicentro científico de la región con el inicio del Hill’s LATAM Symposium. Este encuentro científico de alto nivel se desarrollará bajo el lema “Nutre al intestino, alimenta el futuro” y revelará cómo los últimos avances en gastroenterología y nutrición clínica están redefiniendo la longevidad y el bienestar de las mascotas.

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De acuerdo con datos del DANE y estudios de firmas como Kantar y el Pet Food Institute, para 2025 el 67% de los hogares colombianos convivían con al menos una mascota. Ante este panorama, asegurar el bienestar animal es crucial frente a problemáticas silenciosas donde 1 de cada 3 gatos y 1 de cada 10 perros desarrollarán enfermedad renal crónica2; por ello, la Dra. Leslie Hancock expondrá cómo las ciencias ómicas, estudio de las moléculas, y la secuenciación de ADN permiten crear dietas personalizadas para controlar estas patologías.

Este avance refuerza el mensaje que elegir alimentos de alta calidad es una decisión consciente y un acto de amor real para asegurar la longevidad de las mascotas, haciendo de la nutrición una herramienta terapéutica indispensable para el tratamiento de patologías y el bienestar.

La nutrición es hoy un pilar fundamental de la veterinaria moderna. El desarrollo en alimentos para mascotas ha evolucionado de manera acelerada, acompañada de investigación científica para aportar de manera acertada a la salud de los animales y están al alcance en las superficies comerciales. Además, las características individuales de cada animal requieren el aporte de diferentes nutrientes; por ejemplo, los perros rescatistas, que cumplen una gran labor en eventos como el del pasado 10 de agosto en el país, tienen un alimento especial que aporta energía inmediata y nutrientes de rápida absorción.

Su fórmula combate el desgaste físico, fortalece las defensas ante el estrés extremo y su sabor estimula el apetito.

El evento también contará con la intervención del destacado Dr. Jody Lulich, quien presentará un revelador análisis epidemiológico basado en más de 40 años de datos del Minnesota Urolith Center. Su ponencia mostrará de forma clara cómo el estilo de vida moderno y los cambios ambientales han transformado radicalmente las enfermedades urinarias de los perros y gatos desde 1981 hasta la actualidad, ofreciendo herramientas clave para los retos veterinarios del presente.

El Hill’s LATAM Symposium 2026, en su primera edición, se desarrollará en un formato híbrido, combinando sesiones presenciales desde el Hotel Intercontinental de Cartagena, donde se darán cita más de 130 veterinarios nacionales e internacionales, con una transmisión global en vivo y completamente gratuita a través de la plataforma digital de la Academia Veterinaria Hill’s. De esta manera, el encuentro se posiciona como una de las mayores oportunidades de actualización médica veterinaria y educación continua gratuita para los profesionales de Latinoamérica.