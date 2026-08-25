Estos son los números ganadores de la Caribeña y otras loterías: revise si ganó

Chances y loterías / Getty Images ( Getty Images )

Si usted apostó este lunes 24 de agosto y quedó pendiente de conocer los resultados, aquí le compartimos los números ganadores de los principales sorteos de loterías.

Los apostadores que jugaron su número de la suerte, número favorito o alguna combinación ya pueden comprobar si acertaron. Recuerde verificar tanto el número como la serie antes de reclamar cualquier premio.

En la Caribeña Día, el número ganador fue 2412, con la serie 005, mientras que en la Caribeña Noche salió el 3879, con la serie 003.

Estos fueron otros de los resultados destacados del lunes:

Tolima: 7444, serie 085.

7444, serie 085. Cundinamarca: 7700, serie 102.

7700, serie 102. Sinuano Día: 3800, serie 005.

3800, serie 005. Sinuano Noche: 1939, serie 005.

1939, serie 005. Fantástica Día: 5505, serie 005.

5505, serie 005. Fantástica Noche: 8706, serie 001.

8706, serie 001. Cafetero Noche: 6104, serie 008.

6104, serie 008. Motilón Noche: 7835, serie 003.

7835, serie 003. Paisita Día: 2759, serie 007.

2759, serie 007. Chontico Noche: 6482, serie 000.

Los resultados corresponden a los sorteos realizados el lunes 24 de agosto. Si usted compró un billete o realizó una apuesta para alguno de estos juegos, revise cuidadosamente sus números y series con los resultados oficiales.

En caso de resultar ganador, consulte las condiciones establecidas por la respectiva lotería o juego para conocer el procedimiento y los requisitos para reclamar.