“Dirección de Bomberos está capturada por politiqueros”: Lara alerta bloqueo para mover funcionarios

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la permanencia de funcionarios del anterior gobierno en cargos claves dentro del Estado, como en la UIAF y en el cuadro directivo de la Dirección de Bomberos, lo que eso estaría atrasando los procesos para nombrar a los nuevos funcionarios.

“Es complejísimo. El Estado colombiano se ata a sí mismo las manos, y hace que los procesos sean muy complejos”, dijo.

Y puso un ejemplo: “En el grupo bicentenario, que son todas estas empresas del sector financiero del Estado, cambiar la gente es difícilísimo. Eso puede tomar un mes, un mes y medio”, explicó.

También se refirió a la situación en su cartera: “Yo, por ejemplo, tengo un organigrama en donde tengo a los viceministros y al secretario general, y todo el resto es gente que me dejó en la administración anterior”.

Finalmente, calificó como “grave” la situación que encontró en la Dirección Nacional de Bomberos, entidad que ha estado en el centro de la respuesta a los incendios.

“Fuera de las dificultades para poder sacar a estos individuos de la dirección de Bomberos, está capturada por unos politiqueros y por un unos negociantes, unos mercachifles que capturaron la contratación”, señaló.

Lara se refirió especialmente de un “politiquero bandido” que, según dijo, estaría bloqueando la salida de otros funcionarios: “El bandido no quiere que lo saquen. Entonces, si el bandido dice que el señor que quiero poner no cumple, entonces no puedo meter al señor que va a sacar al bandido”,