Concejo de Cartagena aprobó recursos de regalías para construir el nuevo Hospital de Pasacaballos

La administración del alcalde Dumek Turbay dio hoy un paso importante hacia la materialización de una de las obras más esperadas por la comunidad de Pasacaballos, con la aprobación del Proyecto de Acuerdo 117 de 2026, por parte del Concejo Distrital de Cartagena.

La iniciativa, avalada de forma unánime con 19 votos a favor, modifica el Capítulo de Inversiones con Cargo al Sistema General de Regalías (SGR) del Plan de Desarrollo 2024-2027, para incorporar la construcción y dotación del nuevo Hospital de Pasacaballos como proyecto financiable con recursos de regalías.

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Al respecto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sostuvo que la construcción del hospital es una de las obras prioritarias dentro de la agenda de transformación integral del corregimiento.

“Lo que decimos, lo cumplimos. Hace pocos días estuvimos en Pasacaballos haciendo la última socialización de todo lo que comprende este esperado proyecto de dignificación social y hoy es grandioso poder decir, con absoluta certeza, que será una realidad, tras esta importante decisión del honorable Concejo Distrital. No les fallaremos a los pasacaballeros; se acabaron las épocas en las que sus necesidades fueron ignoradas. Cartagena dejó de darle la espalda a esta gran comunidad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y aseveró: “Durante muchos años se esperó que fuese Ecopetrol el que construyera el hospital que por décadas esperó Pasacaballos; pero esa promesa nunca se cumplió y en esas pasó el tiempo y el insulto a una comunidad que tantas buenas cosas merece”.

Por su parte, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, afirmó que la modificación del Capítulo de Regalías cumplió con todo el proceso establecido por la ley, que incluyó la socialización con la comunidad, la validación de la Mesa de Priorización y la obtención de conceptos favorables por parte del Consejo Territorial de Planeación (CTP), el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena) y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).

“Con la inclusión del proyecto de construcción y dotación del hospital en el Capítulo de Regalías del Plan de Desarrollo, garantizamos los recursos para financiar esta infraestructura, que ampliará el acceso a servicios de salud de calidad y contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de familias. Agradecemos al Concejo Distrital por respaldar una iniciativa que responde a una necesidad histórica de la comunidad”, señaló Molina Barboza.

El alcalde Dumek Turbay afirmó que de inmediato la Oficina Asesora Jurídica agilizará el proceso para sancionar el acuerdo; y comenzar con el alistamiento para comenzar con la licitación pública.

Los datos de una obra histórica

El nuevo hospital de Pasacaballos responde a una necesidad hospitalaria previamente identificada. Será un hospital de primer nivel de atención tipo C, con una inversión estimada de $48.372.022.272.

La nueva infraestructura contará con servicios fundamentales para la atención integral de la comunidad, entre ellos urgencias con hospitalización, servicio quirúrgico, consulta externa, cirugía y procedimientos menores, salud oral, apoyo diagnóstico, hospitalización, atención materno-infantil, vacunación y promoción y mantenimiento de la salud (PyMS).

“Será un hospital de mediana y baja complejidad que beneficiará a cerca de 50.000 habitantes de Pasacaballos y comunidades vecinas. Este proyecto representa mucho más que una obra de infraestructura, pues significa acceso a servicios de salud más dignos, cercanos y oportunos, y una respuesta concreta a una de las principales necesidades de esta comunidad”, detalló Rafael Navarro España, director del Dadis.

Sobre el lote

El Distrito ya seleccionó el lote donde se proyecta el nuevo Hospital de Pasacaballos. Se trata del predio La Maltería, con un área aproximada de 25 hectáreas, de las cuales 3.500 m² serán destinados a la construcción de esta importante infraestructura.

Para llegar a esta selección, la Secretaría de Planeación, la Dirección de Control Urbano, el Dadis y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias realizaron recorridos y evaluaron diferentes alternativas, teniendo en cuenta aspectos como el área disponible, las condiciones de acceso, la relación con el entorno urbano, la disponibilidad y cercanía de servicios públicos y la compatibilidad con la normativa urbanística.

A esto se suma que el predio será donado al Distrito, por lo que no representará un costo de adquisición para la administración.

Respecto al uso del suelo, el secretario de Planeación, Emilio Molina, detalló que la construcción y el funcionamiento del hospital están permitidos en el predio, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El inmueble se encuentra en un área clasificada como Mixto 5, en la cual el desarrollo de actividades institucionales es compatible con la normativa urbanística.

¿Qué viene ahora?

Una vez incluido el proyecto de construcción y dotación del hospital en el Capítulo de Regalías, el Distrito continuará con los trámites necesarios para avanzar en la contratación de la obra.

La meta es iniciar la construcción a mediados de noviembre y entregar el nuevo hospital un año después, en noviembre de 2027, haciendo realidad uno de los proyectos más importantes para fortalecer la atención en salud en la Localidad Industrial y de la Bahía.