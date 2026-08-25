Comunidad de San Martín de Loba expulsó entre insultos a miembros del Ejército Nacional

Momentos en que miembros del ejército salen del lugar en lanchas. // Captura de video

Momentos de alta tensión se registraron este lunes en zona rural del municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, donde habitantes del sector exigieron el retiro de unidades del Ejército Nacional tras la controversia generada por la presunta quema de maquinaria utilizada para actividades mineras.

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Según versiones de la comunidad, los uniformados fueron obligados a desplazarse hasta el sector del ferry, frente a Hatillo de Loba. Posteriormente, las tropas fueron embarcadas en unidades de la Armada Nacional para abandonar el área por vía fluvial.

La salida de los militares quedó registrada en varios videos difundidos en redes sociales, donde se observa a un grupo de personas manifestando su inconformidad mientras los uniformados se disponían a abordar las lanchas. En las imágenes se escuchan burlas y expresiones despectivas dirigidas hacia la Fuerza Pública durante su retiro.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte del Ejército Nacional ni de las autoridades civiles sobre las circunstancias que rodearon la quema de la maquinaria, los motivos que llevaron a la salida de las tropas o la situación de seguridad en esta zona del departamento.