Capturaron en Villanueva a un hombre por presuntamente agredir a su pareja sentimental

Un hombre de 48 años fue capturado por la Policía Nacional en la carretera principal, a la altura de la Calle Real, del municipio de Villanueva, al norte de Bolívar, luego de que las autoridades confirmaran que tenía una orden judicial vigente por el delito de violencia intrafamiliar.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar, quienes ubicaron al ciudadano y materializaron la orden de captura en su contra.

Según información de las autoridades, el hombre era requerido mediante la orden N.° 002, expedida el 18 de agosto de 2026 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa, Bolívar.

Las labores investigativas adelantadas por la SIJIN permitieron establecer que el capturado presuntamente habría ejercido violencia física y psicológica contra su compañera sentimental.

Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso correspondiente y definir su situación jurídica.

“No vamos a tolerar ninguna forma de violencia al interior de los hogares. Nuestro compromiso es proteger a las víctimas y trabajar de manera articulada con la Fiscalía para que quienes sean requeridos por la justicia respondan por sus actuaciones”, dijo el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia intrafamiliar y a utilizar los canales institucionales para activar las rutas de atención y protección a las víctimas.