Capturado presunto asaltante cuando pretendía huir de las autoridades en Cartagena

Lo que pretendía ser una rápida huida terminó en captura. La reacción inmediata de la Policía Nacional permitió interceptar a un hombre que escapaba en una motocicleta, luego de un presunto hurto registrado en el barrio Buenos Aires.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La alerta de los vecinos fue clave. Tras advertir a los uniformados sobre el hurto cometido, al parecer, mediante intimidación con arma de fuego, las patrullas de vigilancia activaron un operativo para ubicar al responsable.

La búsqueda dio resultado pocos minutos después. Los policías interceptaron al sospechoso cuando se movilizaba por una de las calles del sector a bordo de una motocicleta de color negro, de placas WCW 27E.

En el procedimiento fue capturado un hombre de 31 años, conocido con el alias de ‘El Villa’, quien fue señalado por una de las víctimas como el presunto responsable del hecho.

En su poder fue incautada una pistola calibre 9 milímetros y la motocicleta en la que se movilizaba.

Además, los uniformados recuperaron dos teléfonos celulares, avaluados en más de 4 millones de pesos, que habrían sido hurtados durante el hecho y que posteriormente fueron entregados a sus propietarios.

El capturado y los elementos incautados y recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

En lo corrido del año la Policía Nacional en Cartagena a capturado a 4.597 personas por diferentes delitos, entre ellas 723 por hurto.

“Una vez más, la reacción inmediata de nuestros uniformados demuestra que estamos preparados para responder de manera contundente ante cualquier hecho que afecte la seguridad de los cartageneros. Seguiremos fortaleciendo las acciones de vigilancia y control para prevenir el delito y llevar ante las autoridades a quienes atenten contra la tranquilidad ciudadana”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar informando oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123.