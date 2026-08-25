Alerta del Invima por Bonfiest Plus falsificado: así puede identificarlo

El Invima lanzó una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de unidades falsificadas de este medicamento, que podrían representar un grave riesgo para la salud.

La alerta corresponde específicamente al lote 5H6839, con fecha de vencimiento JUN 2027. La falsificación fue confirmada y notificada al Invima por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario.

La preocupación de las autoridades está en que, al tratarse de un producto falsificado, no hay certeza sobre qué contiene realmente, en qué concentración están sus componentes ni bajo qué condiciones fue fabricado.

¿Qué puede pasar si se consume?

El Invima advierte que una concentración no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico y la cafeína podría aumentar el riesgo de efectos adversos graves, entre ellos hemorragias gastrointestinales, úlceras y alteraciones del ritmo cardíaco.

Pero hay otro riesgo, la entidad señala que existe un riesgo de intoxicación química por el presunto uso de materiales que no son aptos para el consumo humano, utilizados para intentar imitar el polvo efervescente.

Entre los materiales mencionados por el Invima están, presuntamente, tiza, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos y aglutinantes.

Por eso, la recomendación es directa: si identifica características de falsificación, no consuma el producto y repórtelo inmediatamente.

Así puede reconocer el BONFIEST PLUS falsificado

El empaque tiene varias diferencias que pueden ayudar a identificarlo.

En las imágenes suministradas para la alerta se pueden observar algunos de estos errores y características.

1. Errores de ortografía

El producto falsificado tiene palabras mal escritas en su empaque. Entre ellas aparecen:

“exeso”

“saislatos”

“embrazo”

“circustancia”

“epatica”

“Pasientes”

“VENTAS SIN FORMULA MEDICA”

Estos errores aparecen directamente en el texto del empaque mostrado en la alerta.

2. El empaque se ve diferente

Según el Invima, el producto falsificado presenta:

Empaque más opaco y con menor nitidez.

Textos con bordes más marcados, con una apariencia similar a la negrilla .

. Menor visibilidad y contraste del gráfico de burbujas frente al fondo azul.

Sellado irregular , con bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire.

, con bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire. Ausencia del sistema abrefácil que tiene el producto original.

En las fotografías de la alerta también se muestran diferencias en la impresión del lote: en el producto falsificado aparece más definida, oscura, lineal y pixelada.

3. Revise el código de barras y el lote

Otra diferencia está en los números ubicados debajo del código de barras, que en el producto falsificado aparecen más grandes y resaltados que en el original.

Además, si tiene BONFIEST PLUS con lote 5H6839 y vencimiento JUN 2027, debe revisar cuidadosamente el empaque y compararlo con las características señaladas por el Invima.

¿El BONFIEST PLUS original es ilegal?

No.

El Invima aclara que el BONFIEST PLUS original sí cuenta con autorización sanitaria en Colombia.

Se trata de un granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos, con registro sanitario INVIMA 2022M-0004285-R2.

La alerta está dirigida específicamente a las unidades falsificadas identificadas con las características y el lote señalados, no al medicamento original en general.

¿Qué debe hacer si tiene uno?

El Invima recomienda que quienes hayan adquirido BONFIEST PLUS con lote 5H6839 y vencimiento JUN 2027 revisen las características del empaque.

Si encuentran señales de falsificación, la instrucción es suspender inmediatamente su consumo.

Además:

Si presentó algún evento adverso después de consumirlo, debe reportarlo al Invima.

después de consumirlo, debe reportarlo al Invima. Informe si conoce farmacias, establecimientos, páginas web, redes sociales u otros canales donde se esté comercializando el producto falsificado.

donde se esté comercializando el producto falsificado. Adquiera medicamentos únicamente en establecimientos y canales autorizados .

. Verifique siempre la procedencia y el registro sanitario.

El llamado también alcanza a las secretarías de Salud, IPS y programas de farmacovigilancia, que deberán estar atentos a posibles casos relacionados con este producto y reportarlos a las autoridades.