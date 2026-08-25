Afrobantú Cartagena: cultura, danza y nuevos retos para las Fiestas de Independencia 2026

La agrupación cultural Afrobantú Cartagena anuncia a Cartagena su firme compromiso con el fortalecimiento de los procesos culturales y dancísticos de la ciudad, reafirmando su propósito de continuar formando artistas, promoviendo la creación y aportando al crecimiento de la danza en sus diferentes expresiones.

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La trayectoria de Afrobantú ha estado marcada por importantes experiencias que han contribuido a proyectar el talento cartagenero. Entre ellas se destaca su participación y reconocimiento como ganador del Festival Folclórico Colombiano en el año 2014, logro que representa un referente dentro de su historia artística y una motivación para continuar trabajando por la cultura y la danza.

Este reconocimiento no solo hace parte de la memoria de la agrupación, sino que también demuestra el resultado de un proceso construido desde la disciplina, la formación y el compromiso de bailarines, familias, directores y gestores culturales.

“Para nosotros como padres de familia es muy significativo ver cómo Afrobantú aporta a la formación de nuestros hijos. No se trata solamente de aprender a bailar; ellos adquieren disciplina, responsabilidad, confianza y amor por nuestra cultura. Ver que una agrupación con una trayectoria como la de Afrobantú siga creciendo nos llena de orgullo”, dijo un padre de familia vinculado al proceso artístico.

Actualmente, la agrupación continúa fortaleciendo sus procesos de formación y creación, incorporando nuevas posibilidades dentro de la danza experimental, como una apuesta para explorar otros lenguajes corporales y escénicos sin dejar de lado las raíces culturales que hacen parte de su identidad. “Ser bailarín de Afrobantú es una oportunidad para crecer constantemente. Cada ensayo y cada presentación nos exige disciplina y compromiso, pero también nos permite experimentar, aprender de nuestros compañeros y representar con orgullo la cultura de Cartagena”, bailarín de Afrobantú Cartagena.

Una nueva apuesta para 2026

Desde la Dirección Artística de Afrobantú Cartagena, se plantea para este 2026 el reto de continuar fortaleciendo el nivel artístico de la agrupación y preparar una propuesta especial para las Fiestas de Independencia, ‘La Fiesta que Nos Une’.

La apuesta para esta temporada busca integrar la experiencia adquirida durante años de trayectoria con nuevas propuestas de creación, movimiento y puesta en escena, fortaleciendo la presencia de Afrobantú en uno de los escenarios culturales más importantes de Cartagena.

El propósito es que cada presentación sea una oportunidad para mostrar el talento de nuestros bailarines, exaltar nuestras raíces y demostrar que la danza cartagenera puede evolucionar, experimentar y seguir conquistando nuevos escenarios.