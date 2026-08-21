Victoria de Real Cartagena sobre Bogotá después de la para por el terremoto

Tras 15 días sin jugar debido al parón por el terremoto que sacudió a diferentes zonas del país, Real Cartagena venció 2-0 a Bogotá en el Jaime Morón León por la cuarta fecha del Torneo BetPlay II-2026.

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Al minuto 19, los de Álvaro Hernández tomaron ventaja. Jarlan Barrera cedió el balón claro para Yaneth Alemán, quien definió para el 1-0 a favor del local.

En la parte completamentaria nuevamente Jarlan Barrera generó peligro con el balón en sus pies. El segundo llegó a los 54. Jean Pineda la estrelló en el palo y el rebote le quedó a Edinson López, quien estaba dentro del área, aprovechó el rebote y remató para el 2-0.

En la última jugada del compromiso, Graciano cometió un penal. Pero Aldo Montes atajó el disparo para mantener su arco en cero.

Con esta victoria, el equipo cartagenero llegó a las siete unidades en el certamen, ubicándose momentáneamente en la segunda casilla de la tabla de posiciones.

Este lunes, Real visitará a Leones, en la quinta salida en el torneo. El partido está programado para las 5 de la tarde y el sábado 29 de septiembre, a las 6 de la tarde, Real recibirá a Tigres.