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21 ago 2026 Actualizado 08:38

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Nuevo Hospital Bocagrande anuncia reapertura gradual de servicios

El retorno a actividades laborales está sujeta a la evaluación que hará el Departamento de Salud de Cartagena

Nuevo Hospital Bocagrande

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Cartagena
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El Nuevo Hospital de Bocagrande anunció que retornará actividades laborales, dando inicio a una etapa fundamental de organización, preparación y fortalecimiento de sus procesos internos.

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Este retorno tiene como propósito principal organizar y poner a punto los procesos institucionales, revisar las condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento de cada área y garantizar que las actividades se desarrollen bajo criterios de calidad, eficiencia, seguridad y responsabilidad.

Esta etapa de preparación será fundamental para avanzar de manera ordenada hacia la reapertura gradual de las operaciones en las actividades que sean programadas por cada área.

En cuanto a la situación laboral de los trabajadores, Caracol Radio conoció que fue pagado un mes, de los cinco que les adeudan, pero aún se deben cesantías y primas. También se ha conocido la posible llegada de un nuevo gerente.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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