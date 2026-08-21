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21 ago 2026 Actualizado 02:28

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En Salgar, fue asesinado un hombre al parecer, por un presunto ajuste de cuentas

A la víctima le dejaron un cartel en el que lo señalaban de integrar el grupo ilegal de Carne Rancia.

Entrada al municipio de Salgar (Antioquia).

Entrada al municipio de Salgar (Antioquia). / Caracol Radio

Entrada al municipio de Salgar (Antioquia).
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Salgar- Antioquia

En un presunto ajuste de cuentas entre grupos ilegales fue asesinado un hombre en zona rural del municipio de Salgar, Suroeste de Antioquia. La víctima era conocida con el alias de ‘Topito’.

Según el reporte del caso, los bomberos trasladaron un cuerpo masculino a la morgue municipal procedente de la vereda La Clara, sector La Troya a una media hora de la cabecera municipal. Allí la víctima, identificada como Jean Carlos García, de 20 años, fue encontrada sin vida y con una herida con arma blanca en el cuello.

Del hecho se conoce que tres hombres encapuchados llegaron hasta una finca, preguntaron por el occiso, luego lo sacaron del lugar bajo amenaza y lo llevaron a un cafetal donde le ocasionaron la muerte. Al parecer, los homicidas le dejaron un cartel en el que lo sindicaban de hacer parte del grupo ilegal de ‘Carne Rancia’.

Este hecho violento está siendo investigado por las autoridades para determinar quiénes son los responsables y las causas por las que cometieron el crimen.

Combates en Salgar

El Ejército, a través de la Cuarta Brigada, reportó que en la tarde de este jueves se reportaron combates entre la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara.

De manera preliminar, se informa sobre dos posibles bajas del grupo ilegal en medio de la confrontación reportada en la vereda Colunga, en zona rural del Salgar.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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