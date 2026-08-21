En Manga, GAULA de la Policía Cartagena realizó jornada de prevención contra extorsión y secuestro

El GAULA de la Policía en Cartagena adelantó una jornada de prevención en el parque H.L. Román, en el barrio Manga, como parte del Plan Unidos contra la Extorsión y el Secuestro.

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La actividad estuvo dirigida a la comunidad y contó con el acompañamiento de unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria y el Modelo de Servicio de Policía, con el propósito de fortalecer las medidas de autoprotección entre los ciudadanos.

Durante la jornada, los uniformados entregaron recomendaciones para evitar ser víctimas de extorsión y secuestro, además de explicar algunas de las modalidades utilizadas por los delincuentes para intimidar y obtener dinero de sus víctimas.

El GAULA recordó a la ciudadanía que ante cualquier situación relacionada con estos delitos puede comunicarse con la línea 165, habilitada para la atención del GAULA de la Policía.

Asimismo, está disponible la línea gratuita nacional 157, destinada a recibir reportes relacionados con anticorrupción y transparencia del Ministerio de Defensa Nacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso y a no entregar información personal o dinero a personas que realicen exigencias bajo amenazas.