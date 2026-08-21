Desconectaron 15 transformadores instalados de manera irregular en Zambrano, Bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa fortaleciendo las acciones de control y normalización de las redes eléctricas en Bolívar. En esta oportunidad, la compañía detectó y desconectó 15 transformadores instalados de manera irregular en el sector Jesús del Río, en Zambrano, luego de varios acercamientos con los responsables para promover la legalización de estas instalaciones.

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La intervención se realizó el pasado 11 de agosto, en un ramal del circuito Zambrano 3, con el acompañamiento del equipo técnico de mantenimiento de media y baja tensión. La actuación permitió desconectar los transformadores que operaban sin autorización y que no estaban registrados en los sistemas de la compañía.

Estas instalaciones habían sido identificadas previamente durante recorridos realizados por Afinia. En abril, personal de la empresa inspeccionó el corredor vial entre el kilómetro 5 y la vereda Jesús del Río, donde inicialmente fueron encontrados 12 transformadores instalados de manera irregular. Durante las visitas, los propietarios fueron informados sobre la necesidad de legalizar las instalaciones; sin embargo, manifestaron su negativa a adelantar este proceso.

Posteriormente, Afinia programó una primera suspensión para el 1 de julio. Durante la ejecución de esta actividad, habitantes del sector solicitaron la continuidad del servicio y manifestaron su intención de avanzar en la legalización de los transformadores. Ante esta solicitud, la empresa realizó nuevos acercamientos y reuniones en terreno con el propósito de encontrar una solución.

El 17 de julio se adelantó una nueva reunión con los responsables de las instalaciones. En este encuentro se planteó la solicitud de una tarifa especial debido a los altos consumos registrados, sin que se concretara la legalización de los transformadores ni el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para su conexión al sistema eléctrico.

Agotadas las diferentes instancias de diálogo y ante la falta de voluntad para normalizar las instalaciones, Afinia procedió con la desconexión de los transformadores e iniciará las actuaciones correspondientes para determinar y recuperar la energía dejada de facturar, conforme a los procedimientos establecidos.

Conexiones ilegales: un problema que afecta a toda la comunidad

Afinia hace un llamado a los habitantes de Zambrano a comprender que la manipulación de las redes y la instalación de transformadores sin autorización no solo generan pérdidas de energía para el sistema, sino que también deterioran la calidad del servicio que reciben todos los usuarios.

Estas instalaciones, al operar por fuera de las condiciones técnicas establecidas, pueden generar sobrecargas, variaciones de tensión, interrupciones y daños en los equipos de la red, afectando incluso a los clientes que cumplen oportunamente con sus obligaciones y reciben el servicio de manera legal.

“Las conexiones ilegales tienen consecuencias que van mucho más allá de las pérdidas económicas. Cuando se manipula la infraestructura eléctrica o se incorporan equipos al sistema sin cumplir las condiciones técnicas, se pone en riesgo la estabilidad de la red y la calidad del servicio que reciben todos los usuarios”, señaló Afinia.

La compañía reiteró que, antes de realizar la desconexión, adelantó diferentes visitas, recorridos y reuniones con los responsables de las instalaciones, brindando oportunidades para avanzar en su legalización.

Un llamado a la legalidad

Afinia invita a los usuarios que actualmente cuentan con instalaciones no normalizadas a acercarse a la empresa para conocer las alternativas disponibles y adelantar los procesos de legalización correspondientes.

La compañía también recuerda que la manipulación de redes eléctricas es una práctica peligrosa, que puede ocasionar accidentes graves, daños a la infraestructura y afectaciones en la continuidad y calidad del servicio.

En el ramal intervenido en Jesús del Río también se encontraba el usuario identificado con NIC 7618770, correspondiente a una empresa dedicada a la actividad palmera, que registra una deuda superior a $100 millones, por lo que se procedió igualmente con la suspensión del servicio.

Afinia continuará realizando inspecciones, controles y acciones de normalización en Zambrano y los demás municipios de Bolívar para combatir las conexiones ilegales, reducir las pérdidas de energía y proteger la calidad y confiabilidad del servicio para los usuarios que cumplen con sus obligaciones.