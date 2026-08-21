Decomisaron 100 kilos de carne de chigüiro tras operativo policial en Magangué

Un cargamento que encendió las alertas de las autoridades ambientales terminó decomisado en Magangué. Cien kilogramos de carne de ponche o chigüiro, especie perteneciente a la fauna silvestre, fueron incautados durante un procedimiento policial que además dejó una persona capturada.

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El operativo se desarrolló en el sector urbano del barrio Yatí, donde uniformados adelantaban labores de control y vigilancia orientadas a combatir el tráfico, aprovechamiento y comercialización ilegal de fauna silvestre y sus subproductos.

Durante el procedimiento fueron hallados 100 kilogramos de carne de ponche o chigüiro, cuya procedencia y condiciones de transporte fueron objeto de verificación por parte de las autoridades.

Según la Policía, este resultado permite afectar la cadena ilegal relacionada con la extracción, transporte y comercialización de especies silvestres, una práctica que representa una amenaza para la conservación de la biodiversidad.

“La protección de nuestra fauna es una responsabilidad de todos. Continuaremos desarrollando controles para prevenir y contrarrestar el tráfico y la comercialización ilegal de especies silvestres y sus derivados. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo nuestro patrimonio natural”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La carne incautada fue dejada a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), entidad competente para adelantar los procedimientos correspondientes.

Esta vez, 100 kilos de fauna silvestre no llegaron a convertirse en mercancía: el cargamento quedó fuera del circuito ilegal y bajo custodia de la autoridad ambiental, mientras la persona capturada deberá responder ante las autoridades competentes por los hechos investigados.