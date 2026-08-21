Cayó alias ‘El Peluquero’: habría usado su negocio como fachada para vender droga en Mompox

Una peluquería del barrio Facio Lince, en Mompox, habría tenido un negocio oculto detrás de sus puertas. Según las autoridades, el establecimiento presuntamente era utilizado como fachada para la comercialización de estupefacientes. Allí fue capturado en flagrancia un hombre de 39 años conocido con el alias de ‘El Peluquero’.

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El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), mediante una diligencia de registro y allanamiento.

Durante la intervención, los uniformados incautaron 45 dosis de cocaína, dos grameras, $65.000 en efectivo y dos paquetes de bolsas tipo ziploc, que presuntamente serían utilizadas para la dosificación de las sustancias.

De acuerdo con las labores investigativas, alias ‘El Peluquero’ presuntamente utilizaba su vivienda y el local comercial donde funcionaba la peluquería para mantener un punto fijo de expendio y tratar de evadir los controles de las autoridades.

Información recopilada durante la investigación señala que el capturado sería uno de los presuntos expendedores de estupefacientes con mayor actividad en este sector de Mompox.

“Seguimos atacando los puntos de expendio que afectan la tranquilidad de nuestros barrios. Estos procedimientos son producto de labores investigativas que nos permiten identificar lugares presuntamente utilizados para la comercialización de estupefacientes y llevar ante la justicia a sus responsables”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Alias ‘El Peluquero’ fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tanto el detenido como los elementos materiales probatorios y evidencia física quedaron a disposición de la Fiscalía 72 Seccional de Mompox, que continuará con el proceso correspondiente.