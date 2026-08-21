ANLA autoriza a Hidroituango subir su embalse a la cota 420 para enfrentar fenómeno del niño

Ituango, Colombia

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó a Hidroituango S.A. E.S.P. a aplicar de manera transitoria una modificación a la regla de operación de la central hidroeléctrica, como medida preventiva ante las condiciones asociadas al posible fenómeno de El Niño 2026-2027.

La decisión quedó contenida en la Resolución 002230 del 20 de agosto de 2026, mediante la cual la autoridad ambiental autorizó la propuesta presentada por Hidroituango para aplicar la regla de operación establecida en la Resolución 1891 de 2009, sin la condición contemplada posteriormente en la Resolución 2306 de 2019.

Según el acto administrativo, la autorización busca permitir una gestión adaptativa de la central ante eventuales condiciones de baja hidrología, con el objetivo de mantener la confiabilidad del sistema y prevenir posibles afectaciones asociadas a la disminución de los aportes hídricos.

La autorización tendrá una vigencia máxima hasta el 31 de julio de 2027. A partir de esa fecha cesarán automáticamente sus efectos, salvo que las condiciones y disposiciones previstas en la resolución determinen otra actuación.

Hidroituango deberá mantener monitoreo permanente

La ANLA estableció que la aplicación de esta medida estará sujeta al seguimiento de las condiciones ambientales, hidrológicas y operativas de la central.

Hidroituango deberá presentar información sobre las condiciones de los caudales no considerados en la propuesta inicialmente presentada, así como realizar un monitoreo adicional de variables como caudal, lámina de agua, conductividad, oxígeno disuelto, pH, temperatura y turbiedad.

La empresa también deberá informar a la ANLA cuando se presenten afectaciones en las captaciones, calidad del agua, ecosistemas o comunidades, entre otras condiciones previstas en la resolución.

El acto administrativo señala además que, cuando se presenten determinadas condiciones asociadas a la operación —entre ellas alertas hidráulicas o geotécnicas, variaciones relevantes de niveles o situaciones relacionadas con las estructuras de descarga—, Hidroituango deberá remitir a la autoridad ambiental, en un plazo máximo de dos días, un informe técnico con las evidencias que sustenten las medidas adoptadas.

La autorización está ligada al comportamiento hidrológico

La resolución establece que la decisión se sustenta en la modelación hidrológica e hidráulica presentada por Hidroituango y en los escenarios asociados a la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño durante 2026-2027, anunciado por el Ideam.

La ANLA precisa que la aplicación de la medida deberá estar acompañada de una evaluación de las condiciones hidrológicas, hidráulicas, ambientales y sociales antes, durante y después de las maniobras que se realicen.

Hidroituango también deberá presentar un informe final dentro de los 30 días siguientes a la culminación de la aplicación de la regla, con el propósito de evaluar el desempeño de la gestión adaptativa implementada durante este periodo.

La autorización fue comunicada, además de Hidroituango, a los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Liborina, San Andrés de Cuerquia y Olaya, así como a Corantioquia, Corpourabá, la Procuraduría y la Contraloría, entre otras entidades.

La medida podrá ser objeto de recurso de reposición ante la ANLA, de acuerdo con los términos establecidos en el acto administrativo.