Ángela Vergara asumió como nueva secretaria del Interior de Bolívar

La llegada de Ángela María Vergara González a la Secretaría del Interior de Bolívar reconfigura el panorama político del departamento. La abogada y excongresista cartagenera tomó posesión del cargo para asumir una de las carteras con mayor impacto en la administración departamental, teniendo bajo su liderazgo los temas de orden público, convivencia ciudadana y articulación institucional con los municipios.

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Vergara González llega a la cartera en reemplazo de Nohora Serrano, quien ejercía el cargo en calidad de encargada tras la renuncia de Javier Doria en mayo pasado. Dentro de sus principales retos estará la coordinación del mapa político con los alcaldes locales, concejos municipales y entes de control para lo que resta de la vigencia 2026 y el período 2027.

La trayectoria de la nueva secretaria del Interior incluye la Alta Consejería para la Juventud de Bolívar en 2012, tres periodos consecutivos como edilesa de la Localidad Histórica y del Caribe Norte en Cartagena y su paso por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, donde ocupó la curul tras la renuncia de Yamil Arana en enero de 2023.