Yamil Arana moviliza la solidaridad de Bolívar para enviar cuatro motocarros al Chocó y Pereira

Las cuatrimotos estarán al servicio de las comunidades y de las labores de recuperación que se adelantan tras la emergencia. // Gobernación de Bolívar

Ante la emergencia provocada por el terremoto que afectó al Chocó y Pereira, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, volvió a movilizar la solidaridad del departamento para llevar ayuda concreta a las comunidades damnificadas.

“Ante las situaciones difíciles, Bolívar siempre responde”, señaló el mandatario departamental, al destacar una iniciativa que permitirá enviar cuatro motocarros a los territorios afectados, vehículos que estarán al servicio de las comunidades y de las labores de recuperación que se adelantan tras la emergencia.

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La gestión liderada por Arana permitió sumar esfuerzos y recursos provenientes de diferentes sectores. Dos de los motocarros serán adquiridos con parte de las utilidades generadas por la 15K Mompox, mientras que otros dos fueron donados por Vaisand, empresa bolivarense dedicada al ensamblaje de estos vehículos.

De esta manera, dos motocarros tendrán como destino el Chocó y dos serán enviados a Pereira, donde se coordinará su recepción y puesta en funcionamiento para atender las necesidades de las poblaciones afectadas.

Yamil Arana moviliza el apoyo de empresarios bolivarenses

Una de las claves de esta iniciativa ha sido la capacidad de convocatoria del gobernador Yamil Arana, quien ha buscado sumar a empresarios y personas del departamento a las acciones de solidaridad con las regiones que hoy necesitan apoyo.

En ese propósito se vinculó Benjamín Román, propietario de Vaisand y responsable de una de las primeras iniciativas de ensamblaje de motocarros en Bolívar, quien decidió aportar dos vehículos para fortalecer la atención a las comunidades damnificadas.

El gobernador destacó esta decisión como una muestra de que la solidaridad de los bolivarenses puede trascender las fronteras del departamento y convertirse en soluciones concretas para quienes atraviesan momentos difíciles.

Los cuatro motocarros podrán ser utilizados para transportar alimentos, víveres, medicamentos y otros elementos esenciales, además de apoyar el retiro de escombros y diferentes labores necesarias durante la etapa de recuperación.

“Queremos ayudar y nos unimos para eso. ¿Qué mejor ayuda que un motocarro Vaisand para recoger escombros, transportar alimentos, víveres y medicamentos por las calles que ahora mismo pueden estar destruidas por esta tragedia?”, expresó Benjamín Román.

Una respuesta que nace desde Bolívar

La iniciativa hace parte de la respuesta solidaria que el gobernador Yamil Arana Padauí viene promoviendo frente a la emergencia. Su propósito ha sido que Bolívar no sea indiferente ante las dificultades que enfrentan otras regiones del país y que, desde sus posibilidades, contribuya con acciones que tengan un impacto directo.

Los recursos generados por la 15K Mompox encontraron así un nuevo destino social. Una actividad deportiva que reunió a participantes y visitantes en el territorio bolivarense terminó generando recursos que ahora serán convertidos en herramientas para apoyar a comunidades afectadas por el desastre natural.

A esta iniciativa se sumó la voluntad de empresarios bolivarenses, como Benjamín Román y Vaisand, que aportaron dos motocarros adicionales.

El gobernador Yamil Arana señaló que ya se han adelantado conversaciones con las autoridades del Chocó y que también se coordinará con la Alcaldía de Pereira la recepción y utilización de los vehículos.

La intención es que los cuatro motocarros sean enviados este mismo jueves y puedan comenzar a prestar servicio en los lugares donde más se necesitan.

Bolívar responde con hechos

La emergencia en el Chocó y Pereira volvió a poner a prueba la capacidad de solidaridad del país. Desde Bolívar, el gobernador Yamil Arana decidió convertir esa solidaridad en hechos y buscar el respaldo de quienes desde el departamento podían contribuir.

La entrega de los cuatro motocarros representa, en ese sentido, una respuesta práctica a necesidades que van desde el transporte de ayudas humanitarias hasta el retiro de escombros y el apoyo logístico a las comunidades.

Más que una donación, se trata de una cadena de voluntades que comenzó con la gestión del gobernador Yamil Arana, continuó con los recursos generados por la 15K Mompox y se fortaleció con el aporte de empresarios bolivarenses dispuestos a ayudar.

Así, una vez más, Bolívar responde ante la adversidad con solidaridad, gestión y acciones concretas, llevando el respaldo de los bolivarenses a comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de una tragedia.