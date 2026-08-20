Veolia inició la Escuela de Líderes 2026 para formar voces sostenibles en las comunidades

Veolia comprometida con la construcción de tejido social en los territorios y en el desarrollo de Cartagena, genera espacios de participación y educación a los líderes comunales, de las comunidades que hacen parte de su área de prestación del servicio público de aseo; por ello, llevó a cabo la Escuela de Líderes en su versión 2026, capacitando y empoderando a 50 líderes. Esta actividad social, ambiental y educativa, es importante porque promueve espacios de diálogo con los diferentes actores de los territorios para desarrollar acciones que permitan velar por su bienestar.

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En esta oportunidad, la escuela de Líderes tuvo como propósito, impartir un seminario a los representantes de las 203 comunidades con la temática “Formando Voces Verdes en el territorio”. De igual manera, se contó con la participación de funcionarios de las entidades Personería Distrital, Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Secretaria General y la oficina de los Servicios Públicos y la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.

Los líderes recibieron de la academia, una charla sobre Liderazgo, para fortalecer las habilidades y capacidades frente a los desafíos y retos que enfrentan dentro de sus comunidades. De esta manera, transformamos las expectativas en resultados y agregamos valor real a cada cliente. Acercarnos a ellos desde los roles de liderazgo hace que la experiencia de cliente sea una realidad que genera valor y crecimiento para Veolia.

“Veolia desde su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo sostenible los territorios, realizó el programa Escuela de Líderes para concebir, desarrollar y desplegar soluciones que impacten positivamente en el conocimiento de los líderes comunales y participen en el desarrollo sostenible de las comunidades” puntualizó Yolanda González Puente, Gerente General.

Con estas acciones la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo social y ambiental de Cartagena y suma con estas acciones ambientales y sociales a la transformación ecológica.