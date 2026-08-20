Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena a Odebrecht pagar millonaria indemnización a la ANI

La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a Odebrecht por los perjuicios a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por los hechos de corrupción derivados de la terminación anticipada del contrato de la Ruta del Sol II, además ordenó una indemnización de más de 3.693 millones de pesos.

La corporación estableció que la terminación anticipada del contrato constituyó un daño para la ANI y que este fue consecuencia de actuaciones fraudulentas desplegadas por:

Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. en liquidación

Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. en liquidación

Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S liquidada

Constructora Norberto Odebrecht S.A. en liquidación

Gabriel Ignacio García Morales, exgerente del extinto INCO

Todo esto, según el tribunal, se realizó para obtener la adjudicación del proyecto y favorecer posteriores modificaciones contractuales.

Además, el tribunal encontró acreditados los actos de corrupción relacionados con la adjudicación y modificación del proyecto, apoyándose, entre otros elementos, en las decisiones penales que condenaron al exfuncionario Gabriel Ignacio García Morales por delitos asociados al escándalo de Ruta del Sol II.

La Corporación declaró responsables a las empresas vinculadas a Odebrecht y Gabriel Ignacio García Morales, al considerar que tuvieron una participación determinante en los hechos que dieron lugar al daño, por lo que ordenó a los responsables indemnizar a la ANI con más de $3.693 millones por los perjuicios ocasionados, limitados al valor del contrato de consultoría para la estructuración del nuevo proyecto.

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