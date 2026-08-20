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20 ago 2026 Actualizado 09:53

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Sicario asesino un hombre dentro de una vivienda del oriente de Cartagena

La víctima presentaba dos anotaciones judiciales

Colprensa

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Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte.

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La víctima fatal fue identificada como Jorlys Torres Martínez, natural de Cartagena, ocupación oficios varios, quien presenta dos anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, el occiso se encontraba en la sala de su residencia, un sujeto ingresó y le dispara en varias ocasiones.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal del CTI.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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