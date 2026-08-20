Sicario asesino un hombre dentro de una vivienda del oriente de Cartagena

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte.

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La víctima fatal fue identificada como Jorlys Torres Martínez, natural de Cartagena, ocupación oficios varios, quien presenta dos anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, el occiso se encontraba en la sala de su residencia, un sujeto ingresó y le dispara en varias ocasiones.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal del CTI.