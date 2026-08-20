Recuperan 24 motocicletas en Bolívar y capturan a 21 personas por receptación y falsedad marcaría

La Policía Nacional intensificó los controles contra el hurto y la comercialización ilegal de motocicletas en el departamento de Bolívar, logrando recuperar 24 motocicletas desde el 1 de junio de 2026, mediante procedimientos adelantados por diferentes unidades operativas.

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De acuerdo con el balance institucional, las recuperaciones se realizaron en medio de actividades de registro, solicitud de antecedentes, controles en vías y procedimientos desarrollados en municipios bajo jurisdicción del Departamento de Policía Bolívar.

Las acciones relacionadas con estas 24 motocicletas recuperadas dejaron 10 personas capturadas, principalmente por el delito de receptación. Los procedimientos permitieron detectar vehículos que figuraban como hurtados y que posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

En los resultados participaron unidades de diferentes distritos policiales, así como la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Tránsito y Transporte, esta última con presencia permanente sobre los principales corredores viales del departamento.

“Estamos cerrando espacios a quienes pretenden movilizar, comercializar o utilizar vehículos provenientes de actividades ilícitas. Cada motocicleta recuperada representa la posibilidad de devolverle a un ciudadano un bien que le fue arrebatado y, al mismo tiempo, avanzar en la judicialización de quienes participan en estas conductas”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

A estos resultados se suma una ofensiva adelantada por la seccional de Tránsito y Transporte contra la falsedad marcaria, que deja 11 personas capturadas. Según el reporte conocido, el 100 % de estos procedimientos fue desarrollado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte.

En estos casos fueron inmovilizados 10 motocicletas y un automóvil, dentro de actuaciones relacionadas con presuntas alteraciones o irregularidades en los sistemas de identificación de los vehículos.

La Policía Nacional anunció que mantendrá los controles en carreteras, zonas urbanas y municipios de Bolívar, especialmente mediante la verificación de antecedentes y sistemas de identificación, con el objetivo de combatir el hurto de automotores, la receptación y la falsedad marcaria.