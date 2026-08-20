Primera reunión clave: Director del SENA anuncia convocatoria del Fondo Emprender en Córdoba

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El nuevo director del SENA, Ricardo Torres, inició su gestión con una serie de reuniones clave luego de asumir las riendas de la entidad en la administración del presidente, Abelardo de la Espriella.

El primer encuentro fue con el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, en busqueda de estrategias para fortalecer el empleo, el emprendimiento y el acceso a la formación en Córdoba, con especial atención a las familias afectadas por la ola invernal de los últimos meses.

Ricardo Torres, director del SENA. Ampliar Ricardo Torres, director del SENA. Cerrar

Uno de los principales anuncios fue la nueva convocatoria del Fondo Emprender que busca potenciar los emprendiemientos de campesinos y artesanos que tengan ideas de negocio con potencial para crear empresa.

“Vamos a lanzar Fondo Emprender, una convocatoria para todos los damnificados de la ola invernal. Queremos que este sea un Fondo Emprender diferente, que ayude a quienes sufrieron estas inundaciones a salir adelante”, afirmó Torres al término de la reunión.

SENA Radio llegará en noviembre

Otra de las iniciativas anunciadas en la reunión fue el lanzamiento de SENA Radio, que busca usar ese medio de comunicación para ampliar el acceso a contenidos de formación y conocimiento, especialmente en Córdoba y otros territorios de su área de influencia.

Según el director del SENA, esta estrategia permitirá ofrecer nuevas alternativas de formación a las comunidades y acercar la educación a quienes enfrentan dificultades para acceder a otros mecanismos de capacitación.

Montería será sede de cumbre sobre empleo

El SENA también confirmó que Montería será sede, durante la primera semana de noviembre, de la Cumbre de la Patria Milagro en Córdoba.

El encuentro reunirá a representantes del sector empresarial, la academia y entidades públicas para definir acciones que permitan generar mayores oportunidades de empleo y promover el desarrollo de la región.

Para el alcalde Kerguelén, uno de los principales retos de Montería es precisamente la generación de empleo.

“En Montería tenemos una problemática y es la falta de empleabilidad. Por eso hoy estamos aquí, trabajando para mejorar la empleabilidad de toda nuestra ciudad y, por supuesto, de toda nuestra región”, señaló el mandatario.