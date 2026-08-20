Corte Suprema ordena vigilancia electrónica al senador Miguel Ángel Barreto por caso ‘Marionetas 2’

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso medidas no privativas de la libertad al senador Miguel Ángel Barreto Castillo, por lo que tendrá que someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica que tendrá que implementar el Inpec. Además, deberá cancelar una caución de 40 millones de pesos y se le prohibió tener contacto con testigos del proceso.

Según la investigación de la Fiscalía, habría salido beneficiado con jugosos contratos del Departamento de Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta). Se habrían realizado maniobras para direccionar contratos para favorecer a integrantes del Congreso, entre ellos el senador Barreto Castillo.

Cabe recordar que Caracol Radio reveló los detalles del escrito de acusación en contra de cinco implicados en el caso de corrupción DPS o ‘Marionetas 2’.

Uno de los acusados es Andrés José Ospina Rosales, quien aparece como el “beneficiario” del senador del Partido Conservador Miguel Ángel Barreto Castillo.

Andrés José Ospina Rosales va a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, e interés indebido en la celebración de contratos, porque, presuntamente, hizo parte de la empresa criminal que utilizó al Departamento de Prosperidad Social (DPS), para direccionar contratos de los recursos para la Paz bajo instrucciones e interés de congresistas.

Dice el escrito de acusación en su contra, que él fue uno de los “beneficiarios” de cuatro contratos para obras y consultoría en Tolima, durante el año 2022.

Dichos contratos se derivaron del contrato madre 670 en el DPS, y según la Fiscalía, presuntamente, el dueño real de esos contratos era el senador tolimense Miguel Ángel Barreto Castillo.